Call of Duty 2017: Gerücht: Spielt im Zweiten Weltkrieg (WWII) - 4Players.de

In den Weiten des Internets sind weitere Gerüchte zum diesjährigen Call-of-Duty-Teil aufgetaucht . Basierend auf dem zu sehenden Konzept- und Marketingmaterial sowie den Boxarts (YouTube-Channel: TheFamilyVideoGamers ) wird der Shooter von Entwickler Sledgehammer Games im Zweiten Weltkrieg spielen. Das Spiel soll den Titel "Call of Duty: WWII" tragen. Publisher Activision hat das Actionspiel noch nicht offiziell angekündigt. Aber bereits in der Vergangenheit wurde bestätigt, dass die "Serie in diesem Jahr zu ihren Wurzeln zurückkehren soll" ( wir berichteten ). Der erste Titel aus der Serie (Call of Duty; 2003) spielte im Zweiten Weltkrieg.