Call of Duty WW2: Wird am 26. April präsentiert; Gerüchte: D-Day, Kameradschaft, Kampagne, Koop-Modus und Multiplayer - 4Players.de

Activision Blizzard wird Call of Duty WW2 in der nächsten Woche offiziell vorstellen. Der von Sledgehammer Games ( Call of Duty: Advanced Warfare ) entwickelte Shooter im Zweiten Weltkrieg soll am 26. April um 19 Uhr auf der Call-of-Duty-Webseite präsentiert werden.Während sich der Publisher noch inhaltlich über das Actionspiel ausschweigt, sind in einschlägigen Foren erste Bilder des Marketing-Materials aufgetaucht . Demnach wird die Serie wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren und auch die Landung in der Normandie am D-Day ist enthalten. Drei Spielmodi sind allem Anschein nach geplant: Kampagne, (kompetitiver) Multiplayer und kooperativer Multiplayer.Die Kampagne verspricht die typischen "cinematischen" Call-of-Duty-Schlachten und soll die Geschichte einer "unzertrennlichen Kameradschaft" von normalen Männern erzählen, die für die Freiheit und gegen die Tyrannei kämpfen. Unter Umständen könnte die TV-Serie Band of Brothers (Spekulation) als Vorbild dienen. Im Mehrspieler-Modus sollen bodenständige und schnelle Gefechte an ikonischen Schauplätzen des Zweiten Weltkrieges in Europa geboten werden. Neue (soziale) Interaktionsarten mit der Community sind vorgesehen. Im Koop-Modus, höchstwahrscheinlich vergleichbar mit dem Zombies-Modus der letzten Teile, sollen eigenständige und "originelle" Geschichten erzählt werden.Call of Duty WW2 soll - laut Werbematerial - am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Download-Inhalte sollen aufgrund der laufenden Exklusivvereinbarung mit Sony wieder zuerst für die PS4-Fassung erscheinen. Vorbesteller des Spiels sollen Zugang zu einem Betatest erhalten.