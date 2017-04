Call of Duty WW2: Shooter im Zweiten Weltkrieg offiziell angekündigt; D-Day und mehr im ersten Trailer; Details zur Kampagne und den anderen Modi - 4Players.de

Screenshot - Call of Duty WW2 (PC) Screenshot - Call of Duty WW2 (PC) Screenshot - Call of Duty WW2 (PC) Screenshot - Call of Duty WW2 (PC) Screenshot - Call of Duty WW2 (PC)

Activision hat heute Call of Duty WW2 beziehungsweise Call of Duty WWII beim Livestream-Event mit dem folgenden Reveal-Trailer angekündigt. Der Shooter wird im Zweiten Weltkrieg spielen und soll zu den "Wurzeln der Serie" zurückkehren. Das von Sledgehammer Games ( Call of Duty: Advanced Warfare ) entwickelte Actionspiel wird am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Download-Inhalte sollen aufgrund der laufenden Exklusivvereinbarung mit Sony wieder zuerst für die PS4-Fassung erscheinen. Im Vorfeld wird ein Multiplayer-Betatest stattfinden, der zuerst auf der PS4 starten soll.Die Einzelspieler-Kampagne wird zwischen 1944 und 1945 spielen - und mit dem D-Day in der Normandie beginnen (Omaha Beach). Im Verlauf des Feldzugs wird man sich hauptsächlich aus der Sicht von Ronald "Red" Daniels (1st Infantry Division; "Big Red One") durch Frankreich und Belgien bis nach Deutschland (Hürtgenwald) durchkämpfen. Die Missionen sollen lose an reale Ereignisse angelehnt sein und menschliche Schicksale (u. a. von unerfahrenen Soldaten im Krieg) sowie die Kameradschaft unter Soldaten in den Vordergrund stellen. Zwischendurch soll man auch den Blickwinkel wechseln und eine französische Widerstandskämpferin spielen können (Befreiung von Paris). Ansonsten wird es in den Missionen (wie gewohnt) die typischen, actiongeladenen Call-of-Duty-Skriptsequenzen geben. Das Spiel wird sich auf den europäischen Schauplatz fokussieren. Besonderen Wert wollen die Entwickler auf die historische Detailtreue - vor allem bei den Waffen - legen.Neben dem Einzelspieler-Modus wurden der Multiplayer-Modus und die kooperativen Zombies-Gefechte (allem Anschein nach gegen Nazi-Zombies) nur kurz angedeutet. "Das Kampfsystem im Multiplayer von Call of Duty: WWII steht für bodenständige, schnelle Action mit einem Arsenal authentischer Waffen und Ausrüstung. Die Maps sind einigen der legendärsten Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs in Europa nachempfunden. Obendrein bietet der Multiplayer Dank Divisionen einen neuen Ansatz, was Charakter- und Klasseneditor betrifft, mit Krieg einen neuen Story-basierten Multiplayer-Modus sowie mit Hauptquartier ein einzigartiges Community-Feature, bei dem die Spieler mit ihren Freunden interagieren und Kontakte knüpfen können", erklärt Activision. Das Hauptquartier wurde kurz am Beispiel "Omaha Beach" präsentiert und scheint eine Art "sozialer Online-Bereich" (wie Hubs bei Destiny) zu sein, in denen die Spieler herumlaufen und mit anderen Spielern interagieren können. Die Charakter-Stufen waren jeweils über den Soldaten zu sehen. Dann wurde noch ein "War-Modus" benannt, der sich um asymmetrische Mehrspieler-Gefechte zwischen Alliierten und Achsenstreitmächten mit unterschiedlichen Missionszielen drehen soll. Weitere Informationen rund um den Multiplayer werden im Rahmen der E3 2017 präsentiert. Details zu dem Koop-Modus folgen zu einem späteren Zeitpunkt.Das Spiel wird als Base Edition, Digital Base Edition, Digital Deluxe Edition (inkl. Season Pass) und Pro Edition (inkl. Season Pass und Steelbook) erscheinen. Konkrete Details sollen folgen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung"Vor über zweieinhalb Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, die Serie zu ihren Wurzeln zurückkehren zu lassen, und Call of Duty: WW2 tut genau das in wahrhaft epischer Manier", so Eric Hirshberg, CEO von Activision. "Das Team von Sledgehammer Games liefert ein authentisches, finsteres, filmreifes Erlebnis, das sowohl das riesige Ausmaß als auch die menschlichen Konflikte des größten Kriegs, den die Welt je gesehen hat, widerspiegelt. In diesem Spiel können Langzeitfans den Zweiten Weltkrieg erleben wie noch niemals zuvor, während gleichzeitig eine neue Generation von Spielern diesen historischen Konflikt kennenlernt.""Die Entwicklung von Call of Duty: WW2 war eine Reise voller Inspiration und Leidenschaft für alle bei Sledgehammer Games. Das Team hat sich verschrieben, der intensiven Natur des Kriegs gerecht zu werden, mit Fokus auf den Heldenmut und der Opferbereitschaft der Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Unsere actiongeladene Kampagne, die von der Story vorangetrieben wird, sowie das packende und innovative Multiplayer-Erlebnis versetzen die Spieler in die Rolle der Soldaten, dir für Freiheit in einer Welt am Rande der Tyrannei kämpfen. Und unser Koop-Modus bietet eine einzigartige Story, die einen ganz neuen Ansatz für den Zombies-Modus darstellt, den die Fans lieben werden", erläutert Michael Condrey, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games.Glen Schofield, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games, fügt noch hinzu: "Die Geschichte, die wir erzählen, ist anders als alles, was wir vorher gemacht haben. Die Reise dieser gewöhnlichen Leute, die zu Helden werden, ist einfach unglaublich. Wir wollten dieser Soldatengeneration Respekt zollen, eine realistische Geschichte erzählen, die an einem historischen Wendepunkt in der menschlichen Historie spielt, und das beste Spielerlebnis bieten, das wir im Laufe unserer Karriere bisher erschaffen haben."