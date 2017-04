Call of Duty WW2: Activision: "Das richtige Spiel zur richtigen Zeit vom richtigen Team" - 4Players.de

Bei Activision ist man offenbar sehr überzeugt von dem Weg zurück in den Zweiten Weltkrieg, den man mit dem neuen Call of Duty einschlagen wird. "Ich glaube, das ist eines dieser Jahre, in dem es sich so anfühlt wie das richtige Spiel zur richtigen Zeit vom richtigen Team", so Eric Hirshberg, CEO von Activision Publishing, gegenüber Polygon . Wurde das letztjährige Spiel mit seinem futuristischen Setting noch von Infinity Ward entwickelt, ist in diesem Jahr das Studio Sledgehammer Games an der Reihe. Infinite Warfare bezeichnet Hirshberg übrigens in Analogie zu seiner aktuellen Aussage als "das falsche Spiel zum falschen Zeitpunkt" in Bezug auf das richtige Timing, was bei den Spielern angesagt war. Trotzdem sei der Titel qualitativ hochwertig gewesen und Infinity hätte auch im kreativen Bereich großartige Arbeit geleistet.Gleichzeitig betont Hirshberg, dass die Idee für das Setting im Zweiten Weltkrieg bereits gefallen sei, bevor DICE mit Battlefield 1 die Uhr zurückdrehte oder man sich dessen bewusst wurde, dass auch einige Kinofilme die Thematik aufgreifen würden.Für Sledgehammer Games besteht die schwierige Aufgabe laut Hirshberg jetzt darin, für die Fans der Reihe sowohl das vertraute Gefühl und Elemente beizubehalten, gleichzeitig aber für frischen Wind zu sorgen, damit sich die Spieler nicht langweilen: "Wenn man diese Balance richtig hinbekommt, dann glaube ich, dass man die besten Spiele, die besten Fan-Reaktionen und die besten Gesamtergebnisse bekommt." Offenbar traut man dem Studio zu, genau diese Balance zu finden...Gewissheit wird es spätestens am 3. November geben, wenn Call of Duty: WWII für PC, PS4 und Xbox One erscheint.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung