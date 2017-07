Call of Duty: WW2: Switch-Umsetzung endgültig ausgeschlossen - 4Players.de

Sledgehammer Games hat einer möglichen Switch-Umsetzung von Call of Duty: WW2 eine definitive Absage erteilt . Bei einer offenen Fragerunde auf Reddit antworteten die Entwickler ganz einfach mit "Nein" auf die Frage, ob eine Switch-Version in Planung sei oder nicht. Bislang hatte sich Sledgehammer Games immer eine Hintertür offengelassen und eine eindeutige Aussage vermieden. Der letzte Call-of-Duty-Ableger, der für eine Nintendo-Konsole umgesetzt wurde, war Call of Duty: Ghosts für Wii U im Jahr 2013.Der Shooter im Zweiten Weltkrieg (Kampagne, Koop-Modus und Mehrspieler-Gefechte) wird am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: E3 2017 War Mode Briefing