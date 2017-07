Call of Duty: WW2: Koop-Modus: Nazi Zombies im Video - 4Players.de

Sledgehammer Games hat den dritten Spielmodus in Call of Duty: WW2 auf der Comic-Con in San Diego vorgestellt: Neben der Kampagne und den Mehrspieler-Gefechten wird es "Nazi Zombies" geben. In diesem kooperativen Multiplayer-Modus darf man - wenig überraschend - gegen allerlei Zombies antreten. Folgende Schauspieler sind mit von der Partie: David Tennant (Dr. Who, Broadchurch), Elodie Yung (G.I. Joe: Retaliation, Daredevil), Katheryn Winnick (Vikings, The Dark Tower), Udo Kier (Blade, Melancholia) und Ving Rhames (Pulp Fiction, Mission Impossible)."Die Spieler begeben sich auf eine beängstigende, finstere und mysteriöse Reise nach Mittelburg, einem verschneiten bayrischen Dorf. Dort sollen sie unbezahlbare Kunstwerke wiederbeschaffen, die die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg gestohlen haben. Doch das Dorf beherbergt den geheimen Schlüssel zu einer unvorstellbaren und gewaltigen Kraft. Die Besucher müssen sich vor dem schrägen und okkulten Horror in Acht nehmen, der diese Schätze bewacht." Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird ab dem 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.