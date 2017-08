Call of Duty: WW2: Valor Collection mit "Gedenkstatue aus Bronze" angekündigt - 4Players.de

I'm not saying you should buy this. I'm just saying that I'm buying it. #Valor pic.twitter.com/mMwPtsNlDd — Michael Condrey (@MichaelCondrey) 3. August 2017

Michael Condrey (Gründer von Sledgehammer Games) hat die "Valor Collection" von Call of Duty: WW2 angekündigt . Die Sammler-Edition umfasst das Spiel, eine "Gedenkstatue aus Bronze", das DLC-Paket "The Divisions", Aufnäher der fünf Ingame-Divisionen, ein Steelbook, eine Bloodraven-Sword-Anstecknadel (Nazi Zombies) und ein Nazi-Zombies-Poster. Die "Valor Collection" wird es außerdem noch in der Pro-Variante mit dem Season Pass geben.Bei EB Games Australien kostet die Call of Duty: WW2 Valor Collection 229,95 Australische Dollar (ca. 155 Euro). Für die Call of Duty: WW2 Valor Collection Pro werden 269,95 Australische Dollar (ca. 182 Euro) fällig. Ob die beiden "Valor-Editionen" auch in Deutschland erscheinen werden, ist bisher unklar. Call of Duty WW2 wird am 3. November 2017 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Nazi Zombies Trailer