Call of Duty: WW2: Startschuss für die private Multiplayer-Beta naht - 4Players.de

Am 25. August 2017 wird die private Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 auf der PlayStation 4 starten, wie Activision und Sledgehammer Games mitteilen . Xbox-One- und PC-Spieler werden aufgrund des Exklusivabkommens mit Sony erst zu einem späteren Zeitpunkt loslegen dürfen. Voraussichtlicher Termin ist laut offizieller Website der 1. September.Inhaltlich werden mindestens drei Mehrspielerkarten (Pointe du Hoc, Ardennen und Gibraltar) und beliebte Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination und Hardpoint versprochen. Als Truppen sollen Infanterie, Expeditions-, Luftlande-, Panzer- sowie Gebirgsdivisionen, als Kriegsmodus Operation Breakout zum Einsatz kommen. Zudem werde es ein limitiertes Rangsystem zum Freischalten von Waffen, Score-Streaks, Ausrüstung und grundlegenden Trainings-Skills geben. Erscheinen wird der im Zweiten Weltkrieg spielende Shooter am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Private-Multiplayer-Beta-Trailer