Call of Duty: WW2: Activision stellt die Hauptquartiere des Mehrspielermodus' vor - 4Players.de

Activision und Sledgehammer Games haben einen Trailer zu den Hauptquartieren in Call of Duty: WW2 veröffentlicht, die zum Start des Shooters (zur Vorschau ) am 3. November 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC im Mehrspielermodus zur Verfügung stehen werden.Zu den Funktionen des HQ heißt es vom Hersteller: "Macht euch im Schießstand warm, beweist eure Überlegenheit in der Duell-Grube, seht euch Call of Duty-eSports-Spiele live im Kino an, bemannt die Luftabwehrgeschütze, um Belohnungen zu verdienen und vieles mehr in Call of Dutys allerersten eigenen sozialen Bereich."Letztes aktuelles Video: Hauptquartier-Trailer