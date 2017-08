Call of Duty: WW2: "Private Multiplayer Beta" auf PlayStation 4 gestartet - 4Players.de

Die "Private Multiplayer Beta" von Call of Duty: WW2 ist auf PlayStation 4 gestartet worden. Wer den Shooter bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, darf sich in das erste von zwei aufeinanderfolgenden Test-Wochenenden stürzen. Der erste Beta-Testlauf dauert bis zum 28. August."Teilnehmer der Private Multiplayer Beta erhalten einen kleinen Einblick in das Angebot des Multiplayer-Modus von Call of Duty: WWII, darunter einige der vielfältigen Maps an berühmten Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs, das brandneue Divisionen-System und der zielorientierte Kriegsmodus [Team-Angriffs- und Verteidigungsmodus]. Die Private Multiplayer Beta ist ein wichtiger Stresstest der Spielsysteme bei hoher Belastung, der es den Entwicklern ermöglicht, den Ablauf noch vor der weltweiten Veröffentlichung des Spiels am 3. November in Echtzeit zu analysieren und Feedback einzuholen." Andere Multiplayer-Inhalte des im November erscheinenden Hauptspiels - darunter Hauptquartier, die eSports-Features und -Funktionen, Vorratslieferungen und Beute sowie weitere Karten und Spielmodi - sind in der Private Multiplayer Beta nicht enthalten."Es ist uns eine große Ehre, dass wir Call of Duty: WW2 ins Leben rufen durften, und wir sind schon ganz gespannt auf den Moment, wenn die Fans es heute mit der Private Multiplayer Beta testen können. Diese Beta ist für uns eine großartige Gelegenheit, Fan-Eindrücke zu erfahren und zusammen mit der Community den letzten Feinschliff vor der Veröffentlichung des Spiels im November vorzunehmen", so Michael Condrey, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games.Glen Schofield, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games, fügte hinzu: "Das ist zwar nur ein Ausschnitt des Gesamterlebnisses, aber wir wollten, dass die Spieler sich jetzt schon austoben und Spaß haben können. Wir werden uns jedes Feedback zu den Maps und Modi und den brandneuen Funktionen wie Divisionen und Kriegsmodus, die im Test vorkommen werden, ganz genau anschauen. Wir hoffen, dass die Fans genauso viel Freude beim Spielen haben, wie wir sie bei der Entwicklung hatten.""Am zweiten Test-Wochenende bekommen sowohl PS4- als auch Xbox One-Vorbesteller Gelegenheit, an der Call of Duty: WWII Private Multiplayer Beta teilzunehmen. Das zweite Private Multiplayer Beta-Wochenende beginnt am Freitag, den 1. September [ab 19 Uhr], und läuft bis einschließlich Montag, den 4. September. An beiden Wochenenden erhalten Teilnehmer der Call of Duty: WWII Private Multiplayer Beta das exklusive Private Multiplayer Beta-Kampfpaket für den Einsatz im Multiplayer-Modus. Dieses Paket enthält einen einzigartigen Helm, eine Visitenkarte und ein Emblem."Letztes aktuelles Video: Hauptquartier-Trailer