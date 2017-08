Letztes aktuelles Video: Team Deathmatch Beta-Spielszenen 60FPS



Am Wochenende fand die erste geschlossene "Private"-Beta des kommenden Weltkriegs-Shooters Call Of Duty: WW2 auf der PlayStation 4 statt. Dabei standen nicht nur die bekannten Spielmodi wie Hardpoint, Domination oder Team-Deathmatch im Vordergrund, sondern auch die neue Variante "War" konnte auf der Karte "Operation Breakout" angespielt werden. In den Videos seht ihr u.a. eine Aufnahme eines gesamten Matches auf dieser Karte.Hier müssen die Aliierten u.a. über eine neu errichtete Behelfsbrücke vorrücken, um Luftabwehrstellungen der Wehrmacht zu zerstören. Dabei variieren die Missionsziele, von Einnahme eines Punktes bis hin zu Eskorte eines Panzers ins Ziel.Zudem haben wir eine Runde Team Deathmatch auf den Karten Pointe du Hoc und Ardennes Forest aufgenommen, die wir euch in 60 Bildern pro Sekunden anbieten können.