Call of Duty: WW2: Hat mehr als 500 Millionen Dollar an den ersten drei Tagen eingebracht - 4Players.de

Ich verstehe einfach die Geilheit der Leute nicht, einen echten Krieg nachzuspielen. Ich hinterfrage ja schon meine Intention, in fiktives Geballer und Gemetzel zu gehen, erkläre mir das mit meiner menschlichen, männlichen Natur, wo in den Tiefen der Instinkte Gewalt und Konkurrenzkampf angelegt sind.Bei einem WK2, Vietnam oder ähnlichem Szenario denke ich doch immer an die echten Kriege, die ja noch nicht so weit zurückliegen. Meinen Großvater habe ich nie kennengelernt, er wurde 1942 im Krieg erschossen, meine Mutter wuchs in einem zerstörten Land als Halbwaise auf und auch in Vietnam konnte ich vor kurzem noch über die Folgen des Krieges sehen. Menschen mit amputierten Gliedmaßen, Gegenden, die bis heute von agent orange verseucht sind.Und gerade als Deutscher wächst man doch mit der ständigen Konfrontation der Folgen des WK2s auf, ob man will oder nicht. Nur völlige Idioten können die Nazi- und Kriegszeiten irgendwie als erstrebenswert erachten.Nochmal: was ist an der Vorstellung eines echten Krieges, der gerade mal zwei, drei Generationen her ist, so geil?Wenn ein Spiel, das diesen Kick verspricht, sofort so verdammt erfolgreich ist, spricht das eigentlich nur für eine verdammt kranke Menschheit. Und auch wir im Westen brauchen wohl nicht zu glauben, dass wir ewig verschont bleiben von der realen Gewalt, die den homo sapiens seit seinem Bestehen begleitet.Ich bin echt kein Pazifist, zocke auch sehr gerne shooter, CoD ist für mich aber die Spitze des kriegsverherrlichenden Drecks, der auf dem Spielemarkt zu finden ist.