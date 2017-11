Call of Duty: WW2: Sledgehammer Games wollte eigentlich Call of Duty: Advanced Warfare 2 entwickeln - 4Players.de

Call of Duty: Infinite Warfare

Sledgehammer Games, die Entwickler von Call of Duty: WW2 , wollten eigentlich an Call of Duty: Advanced Warfare 2 arbeiten, aber die Führungsriege von Activision war der Ansicht, dass die Serie nach Call of Duty: Infinite Warfare wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren müsse. Daher beauftragten sie Sledgehammer Games mit der Entwicklung eines Shooters im Zweiten Weltkrieg, der auf dem klassischen Call-of-Duty-Fundament beruhen sollte. Eric Hirshberg (Activision CEO) meinte, dass sie mit(2016) ein großes kreatives Risiko eingegangen seien und sich der Shooter nicht mehr wie ein "Call-of-Duty-Titel" angefühlt hätte - dennoch sei es generell wichtig, Risiken einzugehen. Infinite Warfare hätte letztendlich klargemacht, dass der Bedarf an einem bodenständigen Shooter hoch sei."Was ich an diesem Spiel so liebe, ist, dass sich jeder darauf freut, zu den Wurzeln zurückzukehren, zu den düsteren, menschlichen, bodenständigen, militärischen und authentischen Erfahrungen, für die Call of Duty bekannt ist und sie im großen Maßstab abliefert", sagte Eric Hirshberg (Activision CEO) bei Newsweek Call of Duty: WW2 hat an den ersten drei Veröffentlichungstagen weltweit mehr als 500 Millionen Dollar durch Verkäufe eingebracht. Insgesamt wurden bei der Veröffentlichung weltweit doppelt so viele Einheiten verkauft wie im letzten Jahr mit Infinite Warfare.