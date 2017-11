Activision hat ein Hinter-den-Kulissen-Video veröffentlicht, in dem die deutschen Synchronstimmen zweier wichtiger Charaktere aus der Kampagne über ihre Arbeit und über Call of Duty: WW2 sprechen. Dennis Schmidt-Foß, bekannt als die deutsche Stimme von Ryan Reynolds (u. a. Deadpool), spricht Sergeant Pierson. Lara Trautmann aka "Lara Loft" ist die deutsche Stimme der französischen Widerstandskämpferin Rousseau."Rousseau hat eine sehr wichtige Rolle im Französischen Widerstand und damit auch im Spiel. Ihr Krieg ist ein persönlicher, aber sie hat auch das große Ganze im Auge", beschreibt Lara Trautmann ihre Rolle. "Für mich ist die Synchronisation in Videospielen sehr wichtig. Als Gamerin kann ich mich sehr gut in Rollen hineinfühlen - und freue mich dann umso mehr, wenn es rauskommt und ich es spielen kann."Dennis Schmidt-Foß fügt hinzu: "Call of Duty: WW2 behandelt eine reale Begebenheit und geht mit dieser Verantwortung sehr sensibel um. In den Szenen, die ich sprach, ist mir aufgefallen wie gut die Figuren emotional getroffen sind. Wenn ich dann die fertigen Sequenzen sehen kann, dann hat es doch schon etwas von großem Kino."Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen Die deutschen Synchronstimmen hinter Rousseau und Pierson