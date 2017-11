camü schrieb am 23.11.2017 um 14:52 Uhr

Mir gehen diese Lootboxen und MTA's auf den Keks... Ich will kein Spiel welches mir anbietet dass Spiel schneller zu beenden indem ich Geld rein werfe. In dem Moment wo sowas drinne ist, gehe ich persönlich davon aus, dass ein Teil des Spiels um die MTA's rum gebaut wurde. Sprich zusätzlicher Grind der nur drinnne ist um mich erneut zur Kasse zu beten.

Und zu der Argumentation: "das ist nur für Spieler die Zeit sparen wollen "... ist wohl der größte Schwachsinn überhaupt... ich will keine Zeit sparen bei einem Spiel, ich will Zeit mit einem Spiel verbringen. Wenn das Spiel so langweilig wird dass ich keine Lust mehr darauf habe (unnötiger Grind z.b.) dann lege ich das Spiel weg.

Früher gabs auch sowas... Doom 2 zb. mit iddqd, idkfa etc... cheatcodes... ohne das man Geld rein werfen musste...

Und dazu "spiele kosten soooo viel in der Entwicklung " jaa aber dafür sind auch die Verkaufszahlen enorm gestiegen....

Kann mir eigtl. mal jemand erklären was ein progression system in einem kompetetiven Shooter zu suchen hat? Ich dachte das Ziel dabei ist seine Fähigkeiten an anderen zu messen, auf einer möglichst gleichen Basis...

Naja ich für meinen Teil habe meine Lösung gefunden: ich habe keine Lust auf MTA's und deren Auswirkungen auf das Gameplay also kaufe ich nichts was MTA's hat, werde also auch nicht mehr davon genervt.