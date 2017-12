Call of Duty: WW2: Erste DLC-Erweiterung "The Resistance" vorgestellt

Die erste DLC-Erweiterung für Call of Duty: WW2 wird "The Resistance" heißen und ab dem 30. Januar 2018 auf der PlayStation 4 Premiere feiern, wie Sledgehammer Games und Activision bekannt geben . Das für Season-Pass-Besitzer kostenlose Download-Paket wird dem Hauptspiel drei neue Mehrspielerkarten, eine neue Mission für den Kriegsmodus sowie das nächste Kapitel in der Nazi-Zombie-Saga hinzufügen.Die Multiplayer-Maps werden nach Prag (Anthropoid), Paris (Occupation) und Ostpreußen (Valkyrie) entführen. In der War-Mode-Mission "Operation Intercept" bestreitet man einen Rettungseinsatz im französischen St. Lo. Und in "The Darkest Shore" verschlägt es Zombie-Jäger auf eine neblige Insel vor Norddeutschland. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: The Resistance DLC Pack 1 Preview