Call of Duty: WW2: Divisionssystem im Multiplayer wird überarbeitet; Karten-Videos: Egypt und V2 - 4Players.de

Sledgehammer Games wird mit den nächsten Update am 10. April das Divisionssystem in Call of Duty: WW2 überarbeiten. "Mit dem übergreifenden Ziel, ein anpassungsfähigeres und ausgewogeneres Multiplayer-Erlebnis zu bieten, werden diese Änderungen allen Spielertypen zugutekommen, von Casual bis Profi", schreiben die Entwickler. Die genauen Anpassungen an der Divisionsfreischaltung (Ränge), der Waffenbalance und den Loadouts findet ihr hier . Im folgenden Video erläutert Greg Reisdorf (Principal Multiplayer Designer) die Veränderungen.Außerdem haben die Entwickler zwei der drei neuen Multiplayer-Karten (Egypt und V2) vorgestellt, die in dem zweiten DLC-Paket "The War Machine" enthalten sind. "The War Machine" wird am 10. April zunächst auf PlayStation 4 erscheinen.