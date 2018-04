Call of Duty: WW2: Blitzkrieg-Event gestartet - 4Players.de

Bei Call of Duty: WW2 läuft derzeit das "Blitzkrieg-Event". Es wird bis zum 8. Mai dauern. Im Event-Zeitraum dürfen sich zwei Teams mit jeweils neun Spielern (9-gegen-9) Feuergefechte im Ground-War-Modus liefern. Darüber hinaus ist (seit dem 17. April) das Hauptquartier als frei spielbare Karte in den Modi "Prop Hunt", "Gun Game" und "Free for all" verfügbar. Die Karte wird auch nach dem Event weiter verfügbar sein. Zu den neuen Event-Waffen gehören: ITRA Burst, Sterling, Type 38 und der Baseballschläger. Weitere Details zu Herausforderungen, Doppel-XP-Boni und Co. findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Blitzkrieg Community Event Trailer