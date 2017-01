Clash of Clans: Iran blockiert den Zugang zum Spiel - 4Players.de

Der Iran soll den Zugang zum beliebten iOS- und Android-Strategiespiel Clash of Clans seit dem 27. Dezember 2016 eingeschränkt haben, wie die BBC berichtet . Die Iranische Regierung habe die Entscheidung aufgrund eines psychologischen Gutachtens getroffen, wonach der Titel zu Gewalt und Stammeskonflikten animiere. Zudem sei vor negativen Auswirkungen auf das Familienleben von suchtgefährdeten Teenagern gewarnt worden. Statt einer altersbezogenen Zugangssperre, sei der Zugriff allerdings generell erschwert worden und laut Polygon wohl nur noch über VPN möglich. Im April letzten Jahres soll Clash of Clans auf über 60 Prozent Marktanteil im Iran gekommen sein, während im August auch schon Pokémon GO einer solchen Sperrung zum Opfer gefallen sei, weil man Sicherheitsbedenken wegen des ortsbezogenen Spielsystems hatte.