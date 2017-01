MHRD: Als Hardware-Elektroniker der 80-er Jahre einen Prozessor programmieren - 4Players.de

Wer in die Rolle eines Elektronikers schlüpfen möchte, der in den 80-er Jahren Schaltkreise entwirft und programmiert, sollte einen Blick auf MHRD werfen. Das von Funghisoft entwickelte Spiel wurde gestern auf Steam veröffentlicht und erinnert nicht nur an TIS-100 , sondern auch an dessen geistigen Nachfolger und unser PC-Spiel des Jahres, Shenzhen I/O Ähnlich wie in Letzterem heuert man in einer Firma (Microhard) an, um Hardwarekomponenten zu entwerfen und auf deren verlangte Funktionstüchtigkeit hin zu testen. Ähnlich wie in den Vorbildern konsultiert man dafür ein Handbuch, um schlussendlich einen Prozessor zu erschaffen und laut der Beschreibung auf Steam der gesamten Elektronikindustrie eins auszuwischen.MHRD ist sowohl für Windows- als auch Linux-PCs erhältlich.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer