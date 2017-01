Hunter's Legacy: Die Termine für PS4 und Xbox One stehen fest - 4Players.de

Entwickler Lienzo hat bekanntgegeben, wann Hunter's Legacy auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird: Während das Jump&Run auf der Microsoft-Konsole am 20. Januar veröffentlicht wird, soll es ab 24. Januar für Sonys Plattform verfügbar sein. Seit Mitte letzten Jahres ist das Abenteuer bereits auf Steam erhältlich, wo man auch eine Demo des Spiels findet.Hunter's Legacy erzählt die Geschichte von Ikki, die sich mit Schwert sowie Pfeil und Bogen gegen Feinde wehrt. Sie streift durch eine Welt aus miteiander verbundenen Schauplätzen, in der u.a. Schätze warten, mit denen Ikki ihre Fähigkeiten entwickelt.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer