Smite Rivals: MOBA-Ableger mit Sammelkarten-System angekündigt - 4Players.de

Mit Smite Rivals haben die Hi-Rez Studios nach Smite Tactics noch einen weiteren Ableger ihres MOBAs Smite angekündigt. Dieses Mal sollen die göttlichen Arenenkämpfe mit einem Sammelkarten-System garniert werden, was von den Entwicklern folgendermaßen beschrieben wird: "SMITE Rivals wird als Duell gespielt - mit schnellen, intensiven Kämpfen in einer dreibahnigen Kampfarena. Die Spieler setzen Karten ein, um ihre Einheiten auf die Bahnen zu verteilen und so den gegnerischen Turm auf der anderen Seite einzunehmen. Durch das Sammeln und Freischalten weiterer Karten erhalten sie in SMITE Rivals neue Einheiten, Strategien und Spielstile. Alle Fortschritte, die die Spieler mit ihrem Account erzielen, werden auf sämtliche Plattformen übertragen, von denen aus sie sich einloggen. So ist eine einfache und schlüssige Spielerfahrung gewährleistet.""Mit SMITE Rivals möchten wir unseren Fans ein Spiel bieten, das schnell und spannend ist und bereits bekannte Elemente enthält - sich aber von der MOBA-Spielerfahrung abhebt, die wir alle kennen und lieben", so Executive Producer Brian Grayson. "Nicht nur sammeln und befehligen die Spieler eine Armee ihrer liebsten Charaktere in einem neuen, pfiffigen Grafikstil - die Fortschritte im Spiel werden plattformübergreifend sein! Wer auf einem PC spielt, kann das Spiel nahtlos auf einem Mobilgerät fortsetzen und umgekehrt." Smite Rivals soll 2017 auf Free-to-play-Basis für Android, iOS und PC erscheinen. Mehr dazu auf der offiziellen Website , wo man sich auch für eine geschlossene Beta anmelden kann, sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer