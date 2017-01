One Piece Thousand Storm: Ableger für iOS und Android erscheint in westlichen Gefilden - 4Players.de

Screenshot - One Piece Thousand Storm (Android) Screenshot - One Piece Thousand Storm (Android) Screenshot - One Piece Thousand Storm (Android)

Bandai Namco Entertainment wird One Piece Thousand Storm für iOS und Android auch hierzulande veröffentlichen. In dem 3D-Action-Rollenspiel gehen die Spieler auf Beutezug, setzen die Spezialfähigkeiten in zeitlich begrenzten Events ein und können Multiplayer-Kämpfe in Echtzeit (mit bis zu drei Spielern) bestreiten. Darüber hinaus können die Figuren mit speziellen Szenenkarten aus der Anime-Handlung weiterentwickelt werden. Alle Piraten der Strohhutbande aus den Handlungssträngen "Vor Zwei Jahren" und "Neue Welt" sind mit an Bord. Zum Bezahlmodell hat sich der Publisher noch nicht geäußert. Die Vorregistrierung für das Spiel wurde bereits gestartet. "Während der Vorregistrierungsphase erhalten alle vorab registrierten Spieler drei Beerenkarten und fünf Regenbogenmünzen, sollten sich mehr als 50.000 Benutzer anmelden. Bei mehr als 100.000 Registrierungen dürfen sich Spieler auf drei Charakter-Medaillen für Trafalgar Law (Vor 2 Jahren) mit 5 Regenbogenmünzen freuen. Je mehr Benutzer sich frühzeitig registrieren, desto mehr Meilensteine werden später freigeschalten, sodass alle Spieler die Chance auf weitere Bonusgeschenke bekommen, sobald die Registrierungszahl diese Ziele erreicht hat." One Piece Thousand Storm soll in "diesem Winter" erscheinen. https://prereg-en.bn-ent.net/common/serial.php?app=onepiece-ts.en One Piece Thousand Storm Mobile-Ableger erscheint in westlichen Gefilden

