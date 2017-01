Torn Tales: Rollenspiel um Robin Hood, Schneewittchen und Dr. Jekyll/Mr. Hyde erscheint in Kürze auf Steam - 4Players.de

Wulgaru hat geschrieben: Sowas erscheint mir das Genre eher ungeeignet zu sein. Diese kompletten Mashups von Märchen/Romanen und Sagen funktionieren eigentlich eher in Adventures und Action Adventures und auch da nur manchmal.

Nicht wirklich. Da gabs ne Quest in The Witcher 3: Blood and Wine, die genau diese Thematik hatte und für mich die herausragendste im ganzen Spiel war ;) Titel wie Van Helsing lassen solche Dinge auch immer mal mit einfließen... das funktioniert thematisch also super auch in anderen Genres.However, dieses Spiel sieht in der Tat wie ein technisch nicht mehr ganz taufrischer Hack-n-Slay-Klopper aus, bei dem ich jetzt selbst im Steamtrailer nicht wirklich was vom märchenhaften Setting entdecken kann. Man muss da jetzt halt auch wirklich sehen, ob sich da von der übergeordneten Story letztlich irgendwas im Spiel - optisch, akustisch, atmosphärisch, spielerisch - wiederfindet oder ob man wirklich nur die Namen genommen hat, ein bisschen passendes Artwork für die Märchen-Charaktere und die Story irgendwie auf Märchen getrimmt hat, man aber im Spiel trotzdem nur ordinär Orks, Goblins, Skelette und Co platt haut, Heiltränke kippt und mit seinen Skills Tonnen von Random-Fantasy-Trashmobs in generischen Fantasy-Landschaften killt und dafür Tonnen von generischem Fantasy-Loot einsammelt. Die Idee selbst, wie sie hier beschrieben ist, klingt nämlich in meinen Ohren super... der Trailer zeigt mir davon nur leider nicht wirklich was.