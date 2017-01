Die Sims 4: Vampire: Start der Blutsauger-Sims - 4Players.de

Der Starttrailer von Die Sims 4: Vampire fasst noch einmal die Neuheiten der vampirischen Erweiterung zusammen: Die Vampir-Sims benötigen natürlich Plasma, meiden Sonnenlicht oder Knoblauch und verfügen über Spezialkräfte, die man allerdings nur steigern kann, wenn man dafür Schwächen vergrößert. Wer z.B. ganz schnell rennen will, kann auf der anderen Seite nur in Särgen schlafen. Die Erweiterung beinhaltet auch die neue Welt "Forgotten Hollow", in der die Nacht passender Weise besonders lange dauert:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer