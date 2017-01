Warlock's Tower: Wo jeder Schritt ein Leben kostet - 4Players.de

Das brasilianische Studio Midipixel wird Ende Januar Warlock's Tower veröffentlichen: ein Puzzlespiel, in dem jeder Schritt ein Leben kostet. 100 Levels lang muss man daher gut überlegen, auf welchem Weg man den Ausgang erreichen kann, wobei Zombies und andere Kreaturen den Weg blockieren. Der an 8-Bit-Grafik erinnernde Stil sowie ein altmodischer Soundtrack sollen dabei Erinnerungen an die 80-er Jahre wecken, während sowohl Freunde als auch Twitch-Zuschauer in speziellen Levels als Partner ins Spiel einsteigen.Warlock's Tower soll ab 31. Januar für knapp zehn Dollar auf Steam erhältlich sein. Wer es zuvor auf der offiziellen Webseite vorbestellt, zahlt knapp acht Dollar. Noch in diesem Jahr sollen außerdem Umsetzungen für PlayStation Vita und Nintendo 3DS erscheinen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer