UnDungeon: Kickstarter-Ziel nach zwei Wochen erreicht - 4Players.de

Das auf 50.000 Euro gesetzte Finanzierungsziel von Laughing Machines' Kickstarter-Kampagne zu UnDungeon wurde bereits nach zwei Wochen erreicht. Auch ein erstes Zusatzziel konnte bereits finanziert werden, ein zweites steht kurz bevor. Aktuell haben 3.335 Unterstützer 63.355 Euro für das auch von Square Enix Collective unterstütze Action-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen zugesagt. Die Veröffentlichung auf PC, Mac und Linux ist für Januar 2018 vorgesehen. Für mindestens 15 Euro kann man sich ein Exemplar inklusive digitalem Artbook und Wallpaper sichern. Umsetzungen für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita sind als weitere Zusatzziele ausgeschrieben. Die Kampagne läuft noch bis zum 13. Februar.Zum Spiel selbst heißt es von Square Enix: "UnDungeon spielt in einer wunderschönen und geheimnisvollen Welt, die auf dem Prinzip des Multiversums basiert, in dem mehrere Parallelwelten in einem Ereignis namens „Der Umbruch“ zu einer einzigen Dimension verschmolzen sind. Es kombiniert herausfordernde, temporeiche Kämpfe mit wundervoller, handgezeichneter Pixel-Kunst, traditionellen Rollenspielmechaniken und Rogue-Elementen. In der Rolle eines der sieben Vorboten, die aus einer durch den Umbruch zerstörten Welt gekommen sind, nimmt UnDungeon den Spieler mit auf eine übernatürliche Reise durch eine dynamische, prozedural generierte Umgebung." Weitere Infos gibt's auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer