Splatoon 2: Spielszenen zeigen die neuen Spezialfähigkeiten - 4Players.de

ZackeZells schrieb am 23.01.2017 um 15:02 Uhr

Schaut gut aus - auch wenn ich kaum Unterschiede zum U splatoon sehe :)

Der ausweich Move könnte echt in der ein oder anderen Situation nützlich sein.

Von den vorgestellten Waffensetups fand ich nur den Splatter/Kleckser gut - was heisst Gut, sind ja eh fast identisch mit den Waffen aus Teil 1 lediglich die "super" unterscheiden sich.

Mir gefällt was ich gesehen habe.

Hoffe man wird nicht wieder genötigt 3-4 Stunden einen Rangmatch-Mode zu spielen, auf den man gar keine Lust hat. So ging es mir gestern Abend - Splatoon angemacht, 2 Runden "Goldfischkanone" spielen müssen! Und direkt wieder ausgemacht.

Kann sein das man so konzentriert die Leute in die Matches bringt - ich würde dann doch lieber selbst bestimmen wollen, welchen Modi ich spiele.