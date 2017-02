Splatoon 2: Spielbar im lokalen Netzwerk; Zuschauermodus bestätigt - 4Players.de

Metal Köhn Slime hat geschrieben: Kind/ Jugendlicher mit gut situierter Eltern und ebenso reichen Freunden müßte man sein. :Blauesauge:

Man könnte aber auch mit einem kleinen Nebenjob... ich denke hier wird auf den GameBoy-Effekt gesetzt, da gab es das ja auch schon. Wenn das Ding viele haben, kauft sich jeder eines. Es ist jetzt nicht soo viel teurer als ein Tablet oder gebrauchtes Smartphone... in zwei drei Jahren Pendelt sich der Preis bei einer reichen Produktpalette bestimmt bei 250 bis 280 Euro ein. Wenn die Generation wie der DS ausgelegt ist, oder die aktuelle Konsolen-Gleit-Zeit dann hält sich die Hardware auch lange am Markt.Auch wenn hier viele jammern, Nintendo macht das genau richtig mit ihrer Ausrichtung finde ich.@Rapidity01Ich gehe davon aus das genau DAS offline ist. Also LAN-Party mit 8 Spielern. Punkt. Kommt natürlich auf das Spiel an und die Komplexität der Berechnung. Aber im Grunde geht man davon aus das 8 Personen ein eigenes Gerät haben, für den normalen Spielmodus. Eine "abgeschwächte Variante", wo jeder so einen kleinen Joycon (bei dem Gerät sind ja zwei dabei) bekommt mit den kleinen Tasten, geht dann bestimmt auch ein lokaler Splitscreen auf einer Konsole. Wurde ja auch bei Mario Kart gezeigt. Aber der LAN-Modus ist definitiv das wo man dann entweder 8 Spieler mit je einem Gerät spielen oder jeweils zwei Spieler an einem Gerät. Irgendwie fehlt dann aber ja ein Analog-Stick wenn man sich die Eingabemöglichkeit teilt und daher denke ich sind da auch unterschiedliche Tasten. Bei einem Mario-Kart ist das nicht so wichtig.. auch wenn es obtional das umschauen mit dem zweiten Analogstick ist, das dann nicht geht im Splitscreen. Aber trotzdem, das Spiel muss schon leicht angepasst sein.