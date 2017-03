Splatoon 2: Video zeigt alle Waffen des zweiten Teils - 4Players.de

Der zweite Teil der bunten Farbschlacht bietet natürlich auch ein erweitertes Waffenarsenal an, welches in dem folgenden Video vorgestellt wird. Den Anfang macht die Curling Bomb, die nicht nur einen Farbstreifen hinterlässt, in dem man sich wunderbar anschleichen kann, sondern auch an Wänden abprallt und versteckte Gegner treffen kann. Mit dem Inkjet kann man in Splatoon 2 in die Luft abheben und erhält somit eine bessere Übersicht und Vorteile beim Schießen. Wer hingegen hin und wieder einen Multi-Kill herbeizaubern möchte, ist mit der riesigen Farbbombe "Splashdown" gut beraten. Neben dem bekannten Scharfschützengewehr, der Farbrolle und der MG dürften der Farbstrahl "Sting Ray" und die Zielsuchraketen ebenfalls nützlich sein:Letztes aktuelles Video: Weapons