Splatoon 2: Nintendo-Direct-Ausgabe wird am 6. Juli ausgestrahlt - 4Players.de

Das "Tintenfischlabor" bzw. Nintendo will am 6. Juli um 16.00 Uhr eine Nintendo-Direct-Ausgabe ausstrahlen, die sich voll und ganz auf Splatoon 2 konzentrieren wird. Neue Features, Farbkanonen und Outfits sollen präsentiert werden. Die Direct-Ausgabe wird man sich auf der Nintendo-Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland anschauen können. Direkt im Anschluss wird das Videomaterial auch bei uns zur Verfügung stehen.Der Nachfolger des Wii-U-Actionspiels aus dem Jahr 2015 wird am 21. Juli 2017 für Switch erscheinen. Unsere erste (allgemeine) Vorschau findet ihr hier . Unsere E3-Vorschau konzentriert sich hingegen auf den kooperativen "Salmon Run" (Horde-Modus).