Splatoon 2: Mehr als die Hälfte aller Switch-Besitzer in Japan haben den farbenfrohen Shooter gekauft - 4Players.de

Stefan51278 hat geschrieben: ? Heute 12:00 Eine Aussage Richtung "Gibt ja keine Spiele" ist also wirklich sehr ignorant für eine Konsole, die knapp vier Monate auf dem Markt ist. So ein gutes Launchjahr gab es von Nintendo schon lange nicht mehr.

Das Lustige an solchen Aussagen (bei jedem Launch) ist immer, wie sie sich über die Monate ändern. Am Anfang war es "Es gibt ja nichts außer Zelda!" was dann fast im Wochentakt verlängert wurde mit "... und Mario Kart", "... und ein paar Indies", "... und ARMS", "... und Splatoon", und inzwischen sind wir schon in der Phase wo man diese Kette künstlich versucht wieder zu verkürzen mit "Aber Indies zählen nicht!" und "First Party zählt auch nicht!" (seriously wtf?!)