Splatoon 2: Update 1.1.2 verfügbar - 4Players.de

Weapon Before ⇒ After Splat Dualies 180⇒170 Hero Dualie Replicas 180⇒170 Enperry Splat Dualies 180⇒170 Tentatek Splattershot 190⇒210 N-ZAP '85 180⇒200 .96 Gal 180⇒210 Slosher 180⇒190 Hero Slosher Replica 180⇒190 Tri-Slosher 180⇒210 Mini Splatling 180⇒190

Nintendo hat für seinen Farb-Shooter Splatoon das Update auf die Version 1.1.2 veröffentlicht . Es unterbindet zum einen eine ungewollte Kombination an Ausrüstungs-Eigenschaften, die nach dem Erhalt von Ausrüstung aus dem SplatNet Gear Shop auftreten konnte. Zum anderen wird ein Anzeigeproblem behoben, bei dem die Ranginformation beim Betrachten der vergangenen Rekorde bei Liga-Kämpfen nicht richtig dargestellt wurde. Vor allem hat man aber an der Waffenbalance geschraubt und die nötige Anzahl an Punkten zum Füllen der Spezial-Leiste folgendermaßen angepasst:Letztes aktuelles Video: Video-Epilog