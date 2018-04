Splatoon 2: Update 3.0.0 mit Rang X, 100 Ausrüstungsgegenständen und Aioli - 4Players.de

Für Splatoon 2 auf Switch steht das (kostenlose) Update auf Version 3.0.0 bereit. Die Software-Aktualisierung umfasst den herausfordernden Rang X, mehr als 100 Ausrüstungsgegenstände und die Rückkehr von Aioli."In Rang X gilt es, sich in extrem schwierigen Rangkämpfen gegen die Besten der Besten zu behaupten. Alle Spieler, die Rangstufe S+10 erreicht haben, steigen nach dem Update automatisch auf den neuen Rang X auf. Innerhalb dieser Rangstufe kämpfen sie dann darum, einen möglichst hohen X-Power Level zu erreichen. Splatoon 2-Kämpfer mit einem ähnlich hohen X-Power Level werden bei den Teampaarungen einander zugeordnet. Und ihr Können wird nicht unbemerkt bleiben. Denn einmal im Monat präsentiert die SplatNet2-Sektion der Nintendo Switch-Online-App für Smartphones und Tablets die 500 Spieler mit dem höchsten X-Power Level für jeden der vier unterschiedlichen Rangkampf-Modi.""Gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieses Rankings werden die X-Power Level jeden Monat zurückgesetzt. Spieler, deren X-Power Level unter einem bestimmten Wert geblieben ist, werden auf Rang S+9 zurückgestuft. Dieses neue System ermuntert Splatoon 2-Spieler aller Ränge, ihr Spiel zu verbessern und ihre Fähigkeiten auszubauen, anstatt sich einfach nur auf ein besseres Ranking zu konzentrieren. Der erste Reset ist derzeit für den 31. Mai geplant. Danach werden die X-Power Level jeweils am ersten Tag jedes Monats zurückgesetzt. Jeder dieser regelmäßigen Resets bringt weitere Abwechslung mit sich: In jedem Spielmodus rotieren dann acht Arenen - je zwei davon alle zwei Stunden. Auch völlig neue Arenen sowie neue Waffen werden für einen frischen Anstrich sorgen. Zusätzlich feiert Camp Schützenfisch durch das Update eine Rückkehr und vier neue Waffen sind ebenfalls im Anmarsch.""Darüber hinaus beschert das Update den Fans mehr als 100 zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. Einige davon sind komplett neu, andere stammen aus dem ersten Teil von Splatoon. Dem Originaltitel entsprungen sind auch die Chirpy Chips. Die beliebte Chiptune-Band hat ein paar neue Songs einstudiert. Das Update enthält zudem Waffenanpassungen hinsichtlich Balancing, Bugfixes sowie weitere kleine Änderungen. Nicht zuletzt markiert das Update das langersehnte Comeback von Aioli, einer der berühmten Sea Sirens. Sobald die Spieler nach dem Download bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, können sie Aioli im Tentakel-Vorposten des Okto-Canyons begrüßen. Sie liefert ihnen die neuesten Multiplayer-Statistiken zur eigenen Spielfigur."