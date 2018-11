Splatoon 2: Letztes Inhaltsupdate 4.3.0 erscheint Anfang Dezember - 4Players.de

Nintendo hat das letzte Inhaltsupdate für Splatoon 2 angekündigt. Version 4.3.0 soll am 5. Dezember 2018 veröffentlicht werden. Obwohl danach keine zusätzlichen Inhalte mehr geplant sind, soll der farbenfrohe Shooter im nächsten Jahr weiterhin mit Splatfest-Events, Bugfixes und Balance-Anpassungen versorgt werden.Das Update 4.3.0 umfasst acht neue Waffen, darunter Ballpoint Splatling Nouveau, Nautilus 79, Custom Explosher, Bloblobber Deco sowie vier weitere Waffen aus der Kensa-Kollektion. Neu ist zudem der Ausrüstungseffekt "Bomb Defense Up DX" als Kombination aus "Bomb Defense Up" und "Cold Blooded". Eingeführt wird darüber hinaus der Effekt "Hauptstärke +", der dafür sorgt, dass die Waffe, die man benutzt, je nach Waffenart auf unterschiedliche Art und Weise verstärkt wird. Der Produzent Hisashi Nogami stellt das Update im folgenden Video vor.Letztes aktuelles Video: Ver 430 incoming