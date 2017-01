Arms: Nintendo kündigt Boxspiel mit ausfahrbaren Armen für Switch an - 4Players.de

Um die neuen Joycon-Controller der am 3. März erscheinenden Switch-Konsole ein wenig in Szene zu setzen, hat Nintendo auf der heutigen Nintendo-Direct-Konferenz ein Prügelspiel angekündigt. Der Titel mit dem schlichten Namen Arms erinnert mit seinem Comicstil ein wenig an Arcade-Boxspiele wie Ready 2 Rumble Boxing , greift aber auf noch verrücktere Spielmechaniken und Attacken zurück: Die Arme des Spielers lassen sich mit Hilfe elastischer Federn weit ausfahren, gesteuert wird per Bewegungskontrolle mit den zwei Hälften des Joycon-Controllers, mit denen man in der Luft Boxbewegungen ausführt. Dreht man die Faust, dreht sich auch der Schlagarm. Mit Hilfe von Ausweichbewegungen und Sprüngen lassen sich offenbar einige weitere Aktionen abfackeln. Aufgrund der Bewegungssteuerung sollen auch Einsteiger sofort loslegen können, es wird lokaler und Online-Multiplayer geboten. Der Release ist für das Frühjahr 2017 angesetzt."ARMS ist ein einzigartiges Multiplayer-Kampfsportvergnügen. Das Spiel, in dem die Gegner mit ausfahrbaren Armen virtuelle Schläge austeilen, ist eine Mischung zwischen Boxen und Schießen und glänzt mit einer ganzen Riege völlig neuer Nintendo Charaktere. Jeder Spieler kreiert zunächst seinen persönlichen Kämpfer und stattet ihn mit den unterschiedlichsten Waffen aus. Dann nimmt er einen Joy-Con in jede Hand und schleudert seinem Gegner rechte und linke Haken entgegen. Die Charaktere können springen und rennen und die Spieler können ihre Schläge abfälschen, indem sie beim Ausholen ihre Handgelenke drehen. Je besser sie das Spiel beherrschen und je weiter sie ihre Fähigkeiten perfektionieren, desto raffiniertere Kampftaktiken erschließen sich die Spieler. Sie können allein gegen virtuelle Gegner antreten oder gegen einen Freund per Split-Screen, der ein zweites Paar der separat erhältlichen Joy-Con schwingt. Außerdem können Spieler online gegen Rivalen aus aller Welt kämpfen – und natürlich gegen andere Nintendo Switch-Besitzer, mit deren Konsole sie über die lokale, kabellose Kommunikation verbunden sind. ARMS wird diesen Frühling erhältlich sein."