Arms: Straßenkämpferin Lola Pop vorgestellt - 4Players.de

Nintendo hat im Rahmen der gamescom 2017 Arms -Neuzugang Lola Pop vorgestellt, die mit dem nächsten Gratis-Update als Straßenkämpferin Einzug in das seit Mitte Juni für Switch erhältliche Box-Spektakel (zum Test ) erhalten wird: "Als weitgereiste Clownin, mit einer Persönlichkeit die so schillernd ist wie ihre Kleidung, verfügt Lola über eine erstaunliche Spezialeigenschaft: Sie kann ihren Körper wie einen Ballon aufblasen. Dadurch ist sie besonders stark im Nehmen. Dazu kommen drei neue ARMS und eine neue Szenerie. Die Spieler können sich also darauf freuen, neue Strategien für Kämpfe zu entwickeln, die sie sowohl online als auch über die lokale Verbindung gegen ihre Freunde austragen können. Wer Lola Pop etwas genauer berachten und gute Tipps für Kämpfe mit ihr oder gegen sie erhalten möchte, sollte morgen, am 23. August, ab 11.00 Uhr den YouTube-Kanal von Nintendo anklicken.Alle Boxfreunde, die noch nicht genügend Erfahrung mit den witzigen Kämpfen in ARMS gesammelt haben, können dies am Wochenende nachholen: beim kostenlosen ARMS Global Testpunch. Der Gong zur ersten Runde ertönt am Freitag um 17.00 Uhr, die letzte Runde endet am Sonntag um 22.00 Uhr. Wer teilnehmen möchte, muss dazu nur die Gratis-Software ARMS Global Testpunch aus dem Nintendo eShop auf seine Nintendo Switch laden, sie starten und dann zu spannenden Online-Multiplayer-Kämpfen in den Ring steigen."Letztes aktuelles Video: Lola Pop