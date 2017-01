Xenoblade Chronicles 2: Fortsetzung von Xenoblade Chronicles für Switch - 4Players.de

Mentiri schrieb am 13.01.2017 um 09:18 Uhr

Hab mir zu Xenoblade2 extra ne Wii U gekauft. Sogar die Tests abgewartet. 92% hat es hier glaube ich bekommen. Viel zu hoch und war für mich irreführend. Da hatte wer die Fanboybrille auf.

Mittlerweile kann man per Wii Emulator den ersten Teil Perfekt mit HD Texturen spielen(immer noch tolles Spiel). Einen Wii U Emulator ist nicht nur in Entwicklung, er macht das auch rasend schnell. Man kann praktisch jetzt schon ohne große Probleme es auf dem PC spielen. Denke mal in nem halben Jahr wird alles rund sein.

Und bei Switch? Da warte ich. Halte mich von der 4p Wertung fern und sollte es laut Youtube mir nicht zusagen, dann warte ich lieber ein paar Jahre auf nen Switch Emulator.