Xenoblade Chronicles 2: Expansion Pass, japanische Tonspur und Collector's Edition - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 08.11.2017 um 09:46 Uhr

Ich bleibe da nach wie vor bei meinem Standpunkt.

Spiele wie Mario Odyssey, Mario Kart, Smash Bros., Mario & Rabbids, Battlefront etc. gerne mit DLCs (die den preis wert sind!).

Aber so abgeschlossene epische Stories will ich eben abgeschlossen haben.

Und wenn dann eben ein, zwei Addons wo bei der Ankündigung schon klar ist, was das ca. werden wird (Blood and Wine für the Witcher 3 zb) und diese auch gut ins Spiel eingefügt sind.

Aber doch nicht so Rumgestückel.

In jedes Gebiet ne handvoll neuer Sidequests rein, da eine exklusive Blade, dort ein paar andere Kniffe im Kampfsystem, ein dutzend neuer Items (ist das nur kosmetischer Mist oder was machen die mit der Balance im Spiel?) und dann noch die Nebenhandlung (startet diese nach dem Ende vom Spiel oder kann man die jederzeit bestreiten? - ist man evtl. über- unterlevelt?).

Letzteres kann, wenn gut gemacht, auf sowas wie die Witcher Addons rauslaufen. Das wäre noch ok. Für 30? muss das dann aber schon was ordentliches sein.

Sollen sie zumindest doch alles auf einmal in einem Jahr bringen.

Aber das hereintröpfeln über ein Jahr...ich finde es scheiße.

Als wie wenn sich da die meisten kontinuierlich mit so einem umfangreichen Titel beschäftigen würden.