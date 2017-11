Nintendo hat zum anstehenden Verkaufsstart von Xenoblade Chronicles 2 (Switch) am 1. Dezember 2017 den folgenden Story-Trailer veröffentlicht. In dem Japan-Rollenspiel sucht man nach Elysium, dem Geburtsort der Menschheit.Elysium, Land der Legenden: "In einem grenzenlosen Meer aus weißen Wolken steht der Weltenbaum. Um ihn herum liegt Alrest, ein Land, das vielen eine Heimat ist. Vor langer Zeit lebten die Menschen dieser Welt auf dem Weltenbaum, zusammen mit ihrem Erschaffer, dem Architekten. Das Land, in dem sie lebten, war ein wahres Paradies. Der süße Regen und die goldenen Sonnenstrahlen brachten ihnen reiche Ernten. Die Menschen nannten das Land Elysium. Doch eines Tages wurden die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Hatten sie ihren Erschaffer verärgert? Oder gab es einen anderen Grund? Niemand weiß es.Die Menschen suchten Zuflucht unterhalb des Weltenbaums, doch das Leben dort war hart und die Bevölkerung schrumpfte. Als alle Hoffnung fast verloren war, sandte der Architekt seine Diener, die Titanen, um die Menschheit zu retten. Um dem Aussterben zu entkommen, bauten die Menschen Häuser auf den Rücken der Titanen und lebten dort unzählige Generationen. Doch nun sterben die Titanen aus und die Rückkehr nach Elysium hat begonnen...Der Held der Geschichte ist ein junger Mann namens Rex. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt als Bergungstaucher und sucht im Wolkenmeer nach Ressourcen und alten Artefakten. Er verließ seinen Heimatort und lebt nun auf dem Rücken des kleinen Titanen Opa. Er wurde angeheuert, um ein versunkenes Schiff ausfindig zu machen und alles, was wertvoll ist, zu bergen. Dabei stößt er auf die Klinge Pyra - eine heilige Klinge, die auch als Aegis bekannt ist. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Rex und er wird von Jin, dem Anführer der zwielichtigen Organisation Torna getötet. Pyra rettet sein Leben und wird seine Klinge - so sind beide nun für immer miteinander verbunden. Er hilft Pyra bei der Suche nach Elysium und versucht, in einer Welt voller Rivalen zu überleben, die es alle auf die Aegis abgesehen haben. Schaffen unsere Helden es ins Paradies über dem Weltenbaum?"Xenoblade Chronicles 2 erscheint mit deutschen Bildschirmtexten. Sprachausgabe gibt es auf Englisch und Japanisch.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer