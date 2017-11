cM0 schrieb am 30.11.2017 um 15:44 Uhr

Da freu ich mich sehr drauf, auch wenn ich zur Zeit noch an Teil 1 auf 3DS hänge. Der macht mir allerdings sehr viel Spaß und ich denke das wird beim 2. Teil nicht anders werden. Meine Lieferung kommt wohl morgen, gespielt wird dann aber erst irgendwann Ende Dezember / Anfang Januar. Ich denke der Test hier wird auch ziemlich gut ausfallen. Ja, sicher hinter Mario und Zelda aber was solls? Trotzdem vermutlich das Highlight der JRPGs in diesem Jahr (neben Persona und Nier Automata).