Xenoblade Chronicles 2: Infos zu den kommenden Updates des Switch-Rollenspiels; Minikarte wird verbessert

Ein leichter Spielmodus wird zu 'Tiger! Tiger!' hinzugefügt.

Wird der X-Knopf gedrückt, springt die Karte auf dem Schnellreisebildschirm zum derzeitigen Standort des Spielers. Wir hoffen, dass es dadurch leichter wird, Schnellreise- und Bergungspunkte zu finden.

Ein zusätzlicher 1:1-Zoom wird auf der Minikarte durch Druck auf den L-Stick angezeigt. Dadurch wird es leichter, einen Überblick über die Umgebung und Missionsziele zu gewinnen.

Im zweiten Spieldurchgang könnt ihr euer Team um ganz bestimmte Klingen erweitern! Außerdem könnt ihr Klingen wie Pyra und Dromarch auf Söldnermissionen entsenden und die Stufe-4-Spezialtechnik einer bestimmten Klinge freischalten.

Spieler, die den Erweiterungspass erworben haben, erhalten die folgenden Items:

Bergungstaucher-Set: 10 x Seltener Kernkristall, 1 x Legendärer Kernkristall, 3 x Transferprotokoll Erweiterungsteile für Poppi: 30 000 Äther Pyras Lieblings-Items: 5 x Fraterni-Tee Nias Lieblings-Items: 5 x Ardainbär-Figur

Für alle, die es kaum noch erwarten, bis die nächsten Inhalte für Xenoblade Chronicles 2 (zum Test ) erscheinen, hat Nintendo einen persönlichen Ausblick auf kommende Updates von Executive Director Tetsuya Takahashi veröffentlicht "Hallo an alle Spieler von 'Xenoblade Chronicles 2'! Ich bin Director Takahashi von Monolith Soft. Heute möchte ich etwas zu den Änderungen aus Version 1.1.1 sagen, die am Freitag, den 22. Dezember, veröffentlicht wird.Neben einigen Fehlerbehebungen sind auch folgende Änderungen enthalten:Wir werden weiterhin an der Minikarte arbeiten, während wir weitere Missionen und Elemente für zweite Spieldurchläufe vorbereiten. Wir danken euch für eure Geduld.Hinweis: Die Inhalte für den zweiten Spieldurchgang werden allen Spielern zur Verfügung gestellt, nicht nur denen, die den Erweiterungspass erworben haben.Monolith Soft wird weiterhin an Verbesserungen arbeiten, die euch noch mehr Spaß in 'Xenoblade Chronicles 2' bescheren. Da wir neben diesen Verbesserungen auch an den Inhalten für den Erweiterungspass arbeiten, können wir zwar nicht jede Anregung sofort umsetzen, aber wir sind sehr dankbar, dass ihr 'Xenoblade Chronicles 2' unterstützt!"