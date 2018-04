Xenoblade Chronicles 2: Update 1.4.0. fügt zwei neue Klingen hinzu - 4Players.de

Screenshot - Xenoblade Chronicles 2 (Switch) Screenshot - Xenoblade Chronicles 2 (Switch) Screenshot - Xenoblade Chronicles 2 (Switch) Screenshot - Xenoblade Chronicles 2 (Switch) Screenshot - Xenoblade Chronicles 2 (Switch)

Am 27. April 2018 soll der Patch 1.4.0. für Xenoblade Chronicles 2 erscheinen und dem Switch-Rollenspiel zwei weitere seltene Klingen hinzufügen, wie Nintendo Japan (via Gematsu ) mitteilt. Bei den beiden Neuzugängen handelt sich zum einen um den von Masatsugu Saito entworfenen Poppi Buster, der Besitzern des Erweiterungspasses vorbehalten ist, sowie die in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment kreierte T-elos Re aus der Xenosaga -Reihe, die jeder, der das Spiel einmal gemeistert hat, als Bonus erhalte:Darüber hinaus sollen mit der Aktualisierung eine neue Sortierfunktion sowie reisende Barden implementiert werden, die ab dem zweiten Spieldurchlauf Erfahrungspunkte in Poppi-Teile umwandeln können. Im Mai sollen dann noch weitere seltene Klingen, neue Quests und Kampfherausforderungen sowie die Schwierigkeitsstufe "Extrem" hinzukommen.Letztes aktuelles Video: Video-Guide