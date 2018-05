Xenoblade Chronicles 2: Monolith Soft ist an einem Nachfolger interessiert - und an Xenoblade Chronicles X2 - 4Players.de

Im (digitalen) Booklet des mittlerweile veröffentlichten Soundtracks von Xenoblade Chronicles 2 sprechen die Entwickler über mögliche Nachfolger und teilen ihre Gedanken zur Zukunft der Xenoblade-Reihe mit (via Resetera ).In dem Text, der von Tetsuya Takahashi (Director bei Monolith Soft), Yasunori Mitsuda (Komponist) und Kou Kojima (Director bei Monolith Soft) stammt, steht, dass sie gerne mit den "nummerierten Teilen" fortfahren würde. Explizit erwähnt werden Xenoblade Chronicles 3 als Nachfolger von Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles X2 als Nachfolger von Xenoblade Chronicles X . Darüber hinaus sei ein komplett "neues Spiel" interessant, schließlich könnte es langweilig werden, nur an bekannten Marken zu arbeiten.Letztes aktuelles Video: Video-Guide