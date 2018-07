Xenoblade Chronicles 2: Expansion-Pass-Inhalte im Trailer - 4Players.de

ChrisJumper hat geschrieben: ? vor 45 Minuten Lohnt sich eigentlich der Expansion Pass, wenn man das Spiel noch nicht beendet hat? Also kommen Sinnvolle Inhalte zwischendurch rein? Lohnt sich eigentlich der Expansion Pass, wenn man das Spiel noch nicht beendet hat? Also kommen Sinnvolle Inhalte zwischendurch rein?

Ich würde sagen nein, es sei denn du willst die Items haben. Vor allem die Transferprotokolle sind schon gut, da sie sehr schwer zu bekommen sind (kann man erst im NG+ mit exp kaufen, sonst nur durch elenden Grind und in ein paar Truhen findet man die). Auch die 60000 Äther sind ne hilfe (um Poppi aufzurüsten), da Tiger Tiger nen ziemlicher Grind ist. Äther kann man aber auch im NG+ mit exp kaufen.Die 20 seltenen und 10 legendäre Kernkristalle sind auch okay, da man auch das erst im Endgame wirklich farmen kann. Da es aber rng ist, kannst du aus den Kristallen 0 seltene Klingen ziehen... eher unwahrscheinlich, aber es ist schon nen Unterschied wenn man von recht früh an im Spiel nen paar seltene Klingen hat. Diese paar Kristalle sind im Endgame aber vielleicht 10-20 Minuten farmen.Die DLC Missionen werfen stellenweise sehr gutes Zeug auf dem Weg zum Endgame ab, im Endgame sind die Belohnungen dann aber Mist.Der Challenge Modus ist das einzige was sich bisher richtig lohnt, das wäre aber dann auch eher etwas wenn man schon durch ist.