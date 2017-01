Zum Start der mobilen Kombi-Konsole Switch am 3. März will Nintendo auch Partys bespaßen. Passend dazu wurde auf der heutigen Nintendo Direct das Spiel 1-2-Switch angekündigt. Ähnlich wie im Pantomimen-Spiel Scharade lassen sich die Teilnehmer zu wilden Verrenkungen hinreißen, um bestimmte Bewegungen auszuführen. Hier scheint es aber weniger ums Erraten zu gehen, sondern darum, wer die Bewegungen vorgegebener Situationen genauer imitiert - von Wildwestduellen bis hin zum Kopieren von Tanzbewegungen des zweiten Spielers. Statt während des Spiels auf den TV-Schirm zu starren, soll man sich laut Nintendo eher in die Augen schauen.