Octopath Traveler: Keine Download-Inhalte für das Switch-Rollenspiel geplant - 4Players.de

just_Edu schrieb am 18.06.2018 um 12:16 Uhr

Ist sicher nur ein Versehen, aber ich spüre Vibes wie aus den Zeiten, in denen der Name Square noch was zu bedeuten hatte. Bin Day 1 dabei.

Die beiden Demos haben mir schon verdammt gut gefallen und ich muss mich echt zusammenreißen, die 3 Stunden Demo nicht noch mal neu zu starten.. will mir nicht vorweg spoilern.