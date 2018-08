Octopath Traveler: Hat sich besser verkauft als von Square Enix erwartet - 4Players.de

Square Enix on Octopath Traveler 1:

-Sales stronger than firm's pre-sales forecast; exceeded expectations especially in U.S. & Europe

- Higher-than-average ratio of download version vs packaged — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 7. August 2018

Square Enix on Octopath Traveler 2:

- (Your analysis on success?) more appreciation to JRPG in recent years, game design that appeals to old Square Enix game fans, new elements including HD-2D, attractive characters etc. — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 7. August 2018

Square Enix on Octopath Traveler 3:

-(You still think Switch's a good platform for middle-range games?) Yes.

-(Can we expect more of similar games from you?) Yes

-(Platforms?) Octopath is Switch exclusive, where appropriate for forthcoming ones. — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 7. August 2018

In einer Konferenz mit Investoren und Analysten hat sich Square Enix zum Erfolg von Octopath Traveler geuert. Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal fasste die Angaben des Publishers zusammen. Demnach hat sich das Spiel besser verkauft als erwartet, vor allem in den USA und in Europa. Auerdem htten berdurchschnittlich viele Spieler die digitale Download-Version des Titels gekauft.Laut Square Enix gibt es mehrere Grnde fr den Erfolg, und zwar eine hhere allgemeine Anerkennung/Wertschtzung von Japan-Rollenspielen, neue HD-2D-Elemente, attraktive Charaktere und ein grundlegendes Spieldesign, das "ltere" Square-Enix-Fans ansprechen wrde. In Zukunft soll es mehr hnliche Spiele geben. Zudem hie es, dass die Switch eine gute Plattform fr "mittelgroe" Titel sei.Das exklusiv fr Switch erhltliche Rollenspiel hat sich bereits ber eine Million Mal verkauft (inkl. Digitalverkufe). Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test