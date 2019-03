Octopath Traveler: Nachfolger in Entwicklung und ein Smartphone-Ableger für Japan - 4Players.de

Im Zuge der Ankündigung von Octopath Traveler Tairiku no Hasha, einem Free-to-play-Rollenspiel für Smartphones (zunächst nur für Japan), hat Square Enix bestätigt, dass sich auch neues Octopath-Traveler-Spiel für Konsole in Entwicklung befindet. Allerdings wird die Produktion von "Octopath Traveler 2" (Arbeitstitel) noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es bei Twitter via Dualshockers . Der erste Teil erschien im Juli 2018 exklusiv auf Switch ( zum Test ) und hat sich besser verkauft als von Square Enix erwartet ( wir berichteten ).Der Smartphone-Ableger soll auf die gleiche HD-2D-Grafik und das gleiche Kampfsystem wie das Original setzen. Ob die Mobile-Version auch in westlichen Regionen veröffentlicht wird, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Video-Test