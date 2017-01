Fire Emblem Warriors: Erweiterter Trailer mit Kampfszenen; Umsetzung für New Nintendo 3DS bestätigt - 4Players.de

ICHI- schrieb am 18.01.2017 um 23:29 Uhr

Fire Emblem Echoes - Shadow of Valentia - 19. Mai 2016 - 3DS only

Fire Emblem für Smarthphones - 2. Februar 2017

Fire Emblem Warriors - Herbst 2017 für Switch und 3DS

Fire Emblem (kein Crossover) - 2018 für Switch only

Erstes FE Spiel für eine Konsole seit 2007 (Fire Emblem - Radiant Dawn)

keine Spielszenes waren zusehen.